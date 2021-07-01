西武獅隊此役以1比0擊敗軟銀隊，高橋光成主投8局只被敲1安、無失分，終結者平良海馬雖被敲出2支安打仍順利化解危機，締造開季連39場無失分紀錄，改寫2006年由阪神虎隊藤川球兒連續38場無失分的日職紀錄。

此役台灣好手吳念庭擔任先發二壘手、打第5棒，首打席就敲出中外野二壘安打，不過西武打線沒能延續，總計他4打數1安打，吞下2次三振。

而西武此役全場也只敲出5支安打，但也優於軟銀前8局只有1安的窘境，西武在第7局靠著史班根伯格（Cory Spangenberg）敲出陽春炮致勝。

9局下西武推出守護神平良海馬，先三振三森大貴後接連被敲2支安打，不過一壘跑者積極搶佔三壘時被觸殺出局，之後栗原陵史敲出界外飛球出局，成功守住球隊1分領先，他也寫下開季連39場無失分的日職紀錄。

另場火腿隊與樂天金鷲的比賽，台灣好手王柏融再度扛下第4棒指定打擊，前3打數都沒有安打的他，8局上才從樂天中繼投手安樂智大手中擊出安打，上壘後隨即被換代跑退場，4打數1安打，火腿終場以2比1勝出。