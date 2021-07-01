台灣自今年5月中進入新冠肺炎疫情第三級警戒，許多娛樂場所包括高爾夫球場在內，都必須暫停營業，桿弟亦全無收入，影響到不少桿弟與家庭的生計，雖然政府紓困，不過部分桿弟有生活急需，台灣高爾夫俱樂部會長紀文豪提供總金額300萬元，作為桿弟紓困無息貸款。

自5月18日起，全國高爾夫球場全部關閉，台灣高爾夫俱樂部也不例外，桿弟們生活受到很大影響，俱樂部總經理陳來旺表示，雖然政府的紓困補助申請均正在進行中，球場也已配合完成，體育署委由高球協進會彙集球場桿弟名冊，加速審核作業中，不過台灣高爾夫球場部分桿弟仍有生活急需與不足之處。

因此，台灣高爾夫俱樂部會長紀文豪基於妥善照顧桿弟生活的前題下，與桿弟代表座談後，決定個人提供300百萬元無息貸款給台灣高爾夫俱樂部全體桿弟（目前為94位），以紓解球場封場期間，桿弟的急難需求，台灣高爾夫俱樂部桿弟每人可申請無息貸款4萬元，自球場解封正式上班日起，每個月還款3000元，直到扣清為止。

紀文豪已於6月30日開出300萬元支票，由台灣高爾夫球場福利委員及桿弟代表謝志偉代表接受，球場也將於即日起接受桿弟申請無息貸款。