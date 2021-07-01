財政部今日公布今年欠稅大戶名單，不論是個人或企業仍多為「老面孔」，總欠稅金額突破千億大關。已故股市聞人黃任中之子黃若谷以欠稅19.18億元，續居個人欠稅第一名，加計黃任中本人及兩名姐姐，累計家族欠稅攀升至52.31億元。企業欠稅排名第一仍是環亞大飯店，欠稅24.73億元。

每年7月1日，各稽徵機關同步公告轄內欠稅大戶名單，公告期至年底結束，凡個人欠稅累計超過1000萬元、企業欠稅超過5000萬元，就會入列；公告內容包括欠稅大戶姓名、欠稅年度、金額等資訊。

財政部統計，今年公告的欠稅大戶案件共955件，欠稅金額1001.41億元，對比去年，件數減少1件，但欠稅金額多出19.16億元，並突破千億大關。

攤開全國前20大欠稅大戶名單，幾乎都是老面孔，且隨滯納利息逐年增加，欠稅金額也持續累積上升。此外，新增揚華科技股份有限公司，去年第20名欠稅大戶松驊企業股份有限公司則跌出前20大名單。

企業欠稅部分，排名第一的一樣為環亞大飯店，總共欠營業、營所、房屋及地價稅24.73億元；第2名則為新入前20大榜單的揚華科技股份有限公司，積欠營業稅、營所稅共12.3億元；曾因掏空案而喧騰一時的博達科技欠稅，因積欠營業及營所稅11.75億元，今年排名第3。松竹皇宮大酒店和紅頂酒家，分別排名第4及第5名，累計欠稅各為11.44億元及10.78億元。

個人欠稅案件，以黃若谷累計積欠遺產稅19.18億元最多，其次為黃任中，積欠綜所稅19.05億元；黃任中姊姊夏黃新平，則以欠綜所稅12.43億元排名第4，合計三人欠稅就高達50.66億元。若加上黃任中另一位姊姊黃燕平積欠的1.65億元綜所稅，合計黃任中家族累計欠稅達52.31億元。

排名個人欠稅第3的仍是高雄的黃承志家族，共積欠綜所稅、遺產稅14.93億元；有「台灣蕈菌之父」稱號的林天財，以積欠11.56億元贈與稅，排名第5。潛逃海外的經濟要犯陳由豪，則以欠稅4.23億元排名第12。