【4死惡火】傳教士命喪彰化防疫旅館 最後影像曝光 不逃生原因引鼻酸。(影片/讀者提供)

喪生彰化防疫旅館火災的真耶穌教會傳道士陳建光生前最後錄影畫面曝光，他說「不知道該不該跑？但不跑會不會死在火災裡呢？如果要跑，老闆應該會我們的敲門吧？不會他自己先跑了吧？」，嘉義市義消特搜分隊長鄭榮貴被求救，今天凌晨趕到彰化，卻無法救回教友，悲慟萬分。

鄭榮貴把這段4分12秒的影片PO在臉書，陳建光自錄旁白說，「現在消防車來了，剛才有警報說火災，老闆說誤傳，但是這應該不是誤傳，愈來愈大，消防隊一直來，愈來愈多台，我也不知道能不能跑，怕跑出去，又要叫我們罰錢了，但是不跑我們會不會死在這火災當中呢？」。

鄭榮貴說，陳建光和他是真耶穌教會的教友，多年前曾在阿里山教會傳道，昨天晚上防疫旅館發生火災後，陳建光夫妻就打電話向他求救，他趕快幫忙連絡當地消防局搶救，但找不到人幫忙。

鄭榮貴說，當時他和陳妻通電話，濃煙已滲進房間，他告訴他們先躲在房間內，儘量趴低，並用濕毛巾掩住口鼻，以免被嗆傷。

鄭榮貴說，陳建光夫妻是台中市和平區達觀部落原住民，他們6月27日剛從泰國傳道返回台灣，被安排入住彰化這家防疫旅館隔離，同教會的傳道士姚信義則是6月25日剛從柬埔寨傳教返回台灣，也住進同一家防疫旅館，他有獲救。

鄭榮貴說，陳教友的家屬希望查明警鈴響動時，防疫旅館負責人第一時間有什麼作為？為何防疫旅館的入住者沒能在第一時間脫困，而釀成悲劇？