歐洲聯盟今天宣布啟用數位疫苗證明，成員國除愛爾蘭延遲推出外均已上路，雖然這並非是旅行要件，但擁有證明者能免除隔離，更自由地旅行協助觀光業復甦。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）今天發文宣布啟用2019冠狀病毒疾病（Covid-19）「歐盟數位新冠肺炎證明」（EU COVID Certificate），表示生效時間點正好趕上夏天，呼籲民眾趕快下載以便輕鬆在歐盟旅行，並強調歐洲已重新開放。

這項俗稱疫苗護照的證明，目標是歐盟成員國再加上冰島、挪威及列支敦斯登等歐洲經濟區國家能夠即時連線系統，讓民眾到對方國家時能夠被驗證包括疫苗接種、檢測及染疫後康復等資訊。

根據歐盟今天訊息，截至目前27個歐盟成員國中有21國已在6月30日前使用，另外5國今天能夠上線，剩下一個國家則延遲推出。

根據歐洲新聞網（euronews）今天指出，延遲推出的國家是愛爾蘭，原因是疑遭到網路攻擊，但並未進一步說明。

歐盟疫苗護照最主要是促進歐盟民眾更自由移動，但這並非是能夠旅行的要件，意即歐洲居民即使未持有疫苗證明也能自由移動，差別是持有證明者能免除隔離及檢測，歐盟盼藉此提高民眾旅行意願，協助境內因疫情受重創的觀光業復甦。

需注意的是歐盟在規劃這項證明時設有「緊急剎車機制」，若某國或地區疫情惡化，會員國可喊停，重新對持有證明者啟動隔離或檢測措施。