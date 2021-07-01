全台三級警戒延長，上網訂購冷凍食品越來越夯，喜憨兒基金會也推出線上訂購冷凍食品1加1宅配免運活動，民眾選擇岩燒豬肉加上醬烤帶骨雞腿，或松阪豬加上麻油猴頭菇湯，各一份只要368元，就可享免運費宅配到家。

喜憨兒基金會表示，喜憨兒鮮凍食品來自庇護工場的憨兒們，在師傅帶領下認真製作而成，智能障礙輕度的小文，在工場負責秤重及真空封口，老師利用圖像輔具及個人化職務設計，幫助小文在4個月內順利上手，庇護工場同時取得ISO 22000以及HACCP雙認證，以食品安全最高規格來製作冷凍食品。

喜憨兒基金會指出，疫情嚴峻重挫各行各業，喜憨兒基金會也身處艱辛時刻，但服務仍不中斷，讓喜憨兒成為大家暖心的後盾，一起在家安心吃 ，享用來自憨兒的手做料理。

此外，因疫情持續緊繃，社會福利的推動更仰賴每一筆小額捐款的支持，喜憨兒公益好朋友萊爾富超商，提供Life-ET及門市零錢捐等方式，讓民眾能便利捐款。

喜憨兒基金會表示，5月起全台進入三級警戒，內用禁令及群聚限制，讓庇護工場與餐廳營運受到極大衝擊 ，但基金會各項服務仍堅持崗位，除每日嚴謹完成訓練場域的清消，以確保憨兒工作學習的環境安全無虞。

即日起至7月13日邀請大家前往萊爾富捐出手邊零錢，或到Life-ET機台捐款，讓小額捐款積沙成塔，支持憨兒服務不間斷。