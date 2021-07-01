儘管疫情影響無法出國比賽，正修餐飲系以線上送審方式參加「2021韓國KICC國際餐飲製果比賽」，一舉拿下5金2銀3銅，其中「蔬果雕刻」由陳昱廷及潘柔蓁奪雙金；「精緻甜點」李映樺、黃郁芹摘金；簡致翔奪銀；蔡秉利、葉品昀獲銅，成績相當亮眼。

正修科大餐飲系主任吳許得說，參賽作品因疫情採錄影送審方式，從製作、錄影到後製，完全自己來，餐飲系三年級同學陳昱廷遠距比賽項目「豬肉主菜盤」一舉摘金，作品「堅果豬排烤酥皮佐獵人醬」料理主要概念為豬排的嚼勁搭配堅果的口感配上獵人醬別有風味。

陳昱廷並在「藝術類蔬果雕刻靜態」摘金，作品主題「廟會」主要呈現台灣文化在廟宇外有人打鼓、有人舞獅，一起熱熱鬧鬧的慶祝。

餐飲系三年級同學潘柔蓁遠距比賽項目「藝術類蔬果雕刻靜態」奪金，作品以芋頭刻出鳳凰和花瓶，其中最難的部分是另用鐵支架把作品支撐點呈現出來，像花瓶的頃斜度和鳳凰的重量都要測量好，鳳凰羽毛也一刀一刀刻，作品變得栩栩如生。

餐飲系二年級同學李映樺、餐飲系一年級同學黃郁芹在「精緻甜點」拿金，打破大自然原本顏色，以大自然三元素天、地、水為主題，再搭配一些新鮮食用花與水果製作，過程注意溫控及巧克力片製作，印章太冰太熱都不行，基礎打好製作過程就不會太難。

李映樺、黃郁芹說，從前置準備到最後影片拍攝剪輯，遇到許多困難和瓶頸，卻也學到很多，不只技術，更多的是和隊友合作默契培養，在意見分歧時，如何和隊友溝通。