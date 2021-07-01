歌手劉學甫（蝸牛）創作防疫打氣歌曲〈乘著浪，前進希望〉。（浪LIVE提供）

台灣新冠疫情爆發已逾一個半月，全台三級警戒再延長至7月12日，面對社會皆處於高壓與不安，「浪LIVE」《聲林之王2》歌手劉學甫（蝸牛）創作，號召集結「創作男神」斯辰、「雙聲歌姬」劉玉婷等共12名浪LIVE唱將級直播主，推出了防疫打氣歌曲〈乘著浪，前進希望〉，希望透過音樂的力量為大眾帶來正能量，並向前線防疫和醫護人員致上最高敬意。

MV於上月29日上架，不到48小時已累積近5萬播放次數，許多粉絲留言直呼感動。 《聲林之王》劉學甫作曲製作 12位浪LIVE直播主宅錄響應 透過歌聲 傳遞正能量 這次的防疫歌曲〈乘著浪，前進希望〉，由從《聲林之王2》走紅，劉學甫曾演唱製作家喻戶曉「 麥香紅茶」廣告歌曲，邀請作詞人蔡佳琪量身填詞。

劉學甫表示：「希望能透過音樂和歌聲，為台灣做點什麼，傳遞一些撫慰人心的正面能量。」於是他不僅在24小時內創作出這首旋律抓耳的歌曲，在一周時間內，網紅們以不出門各自在家「宅錄」的方式，展現超高效率！

〈乘著浪，前進希望〉MV已於浪LIVE官方YouTube頻道上架，除了吸引一票死忠粉絲在線上觀看首播之外，上線不到48 小時已累積近5萬播放次數，造成熱烈迴響。