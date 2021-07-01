香港男神古天樂不只演技精湛，更是演藝圈中出了名的樂善好施，這幾年在大陸各地捐助百間學校等工程，暖舉令人感動。目前人在雲南拍攝電影《掃毒3》的古天樂，昔日在大陸機場被搜身的影片，不知為何再度於陸網瘋傳，但即便是陳年舊事依然讓網友看得津津有味，因為幫古天樂搜身的女安檢人員表情實在是太幸福了。

古天樂50歲外貌保養得宜，帥氣更勝當年，他昔日一段在大陸機場過海關的影片更被起底瘋傳。影片中古天樂一身黑衣打扮超有型，在場2位女安檢員也抵擋不住男神魅力，其中一位邊搜身邊露傻笑，另一位安檢妹則是手撐著下巴，一臉羨慕又專注地看著同事工作。

古天樂大陸機場過海關影片被起底瘋傳。(取自東網)

2位安檢妹幸福表情引發網友熱烈討論。(取自東網)

不少網友更被安檢妹誠實反應逗樂，紛紛留言直呼「一見楊過誤終身」、「有這機會誰會錯過」、「坐桌子前的小姐姐笑得一臉幸福」、「我過安檢的時候，小姐姐瞄我一眼，讓我滾。古天樂安檢怎麼摸來摸去」、「人與人之間的差別」、「早知道能夠通過這種方式近距離接觸男神，我也來投身安檢行業」。

而古天樂這段搜身影片更釣出了自稱從事安檢工作的網友，現身分享真實經歷，「在機場安檢的那些年，我搜身過張智霖、張學友、杜德偉、張杰、陳奕迅、韓寒，喔了還有陶喆。其他人都沒啥感覺，不追星！只是搜張學友的時候很激動，因為我喜歡他的歌。」