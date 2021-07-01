恐怖瞬間曝光 男酒駕又闖紅燈 5路人遭撞噴2重傷

51歲黃姓男子今（1日）晚間7時許，酒後駕駛白色汽車行經新北市景安路、景平路口，黃男直接闖紅燈撞擊走在斑馬線上的行人，造成4女1男共5人受傷。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

51歲黃姓男子今（1日）晚間7時許，酒後駕駛白色汽車行經新北市景安路、景平路口，黃男直接闖紅燈撞擊走在斑馬線上的行人，造成4女1男共5人受傷。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

位於新北市中和區的景安捷運站外發生驚悚車禍，一輛轎車違規闖紅燈撞上行人，共計5人受傷。（翻攝照片）

51歲黃姓男子今（1日）晚間7時許，酒後駕駛白色汽車行經新北市景安路、景平路口，黃男直接闖紅燈撞擊走在斑馬線上的行人，造成4女1男共5人受傷，其中2人傷勢嚴重，救護人員將5人送往雙和醫院、永和耕莘醫院、新店慈濟醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

肇事男子所駕駛的車輛暫時被安置在路邊，擋風玻璃因撞擊關係裂出蜘蛛網狀。（葉書宏攝）

肇事男子所駕駛的車輛暫時被安置在路邊，擋風玻璃因撞擊關係裂出蜘蛛網狀。（葉書宏攝）

透過現場畫面可見，黃姓男子所駕駛的車輛因高速撞擊行人，擋風玻璃裂出駭人的蜘蛛網狀，車身多處板金出現凹陷與毀損，車輛則暫時移至路邊停放，此外，無辜遭受到撞擊的路人其中不乏手部或腳部擦挫傷，面露痛苦與驚恐神情癱坐在路邊，鮮血也滴落在道路上，現場也散落一地民眾隨身物品，一片狼藉。

監視器拍下，黃男酒後直接闖紅燈衝撞走在斑馬線上的行人，行人如同保齡球瓶般遭撞飛，路過民眾驚聲尖叫，警方獲報到場，黃男酒測值高達0.89，將他帶回進一步偵訊。

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