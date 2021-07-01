新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽當地時間6月30日在聯合國安理會伊朗核問題公開會上發言時表示，美國應無條件率先重返伊朗核問題全面協議，中方堅決反對美方施加的所有不合法的單邊制裁。

耿爽說，伊核協議是各方經過艱苦努力、通過協商談判達成的外交成果，是多邊主義的成功實踐，是維護國際核不擴散體系和中東和平穩定的重要保障。美國不顧國際社會反對，執意單方面退出伊核協議，並持續對伊朗極限施壓，是當前伊核問題困局的根源。

解鈴還須繫鈴人，美國作為始作俑者，理應無條件率先重返伊核協議。伊朗則應在此基礎上全面恢復履約。這是推動伊核協定重回正軌、實現地區局勢降溫的正確途徑。

耿爽指出，美方一再表示願意重返伊核協議，一直宣稱「多邊主義回來了」。既然如此，美方應為推動早日達成共識作出更大努力，展現更多誠意。美方最終能否同伊朗及其他有關各方達成恢復履約協議，將是檢驗美國是否真正踐行多邊主義的一塊試金石。

耿爽說，美方退出伊核協議，導致美伊嚴重缺乏互信，這是當前美伊恢復履約談判的嚴重障礙。出於對美可能再次毀約的擔憂，伊方要求美國現政府就不再單方面退出伊核協議提供保證。這一要求完全可以理解，應該得到回應。

耿爽強調，單邊制裁損害各國互利合作，有違國際公平正義，是對國際法的肆意踐踏，也是對國際關係的嚴重破壞。國際社會一再呼籲美方解除對伊制裁，希望美方對此予以重視並在談判中積極回應。

中方堅決反對美方施加的所有不合法的單邊制裁，不論是美對伊的不合法制裁，還是針對包括中方在內的協力廠商實體和個人的「長臂管轄」，都應當立即解除。這有助於保障伊方享有正當經濟紅利，為各方恢復同伊開展正常經貿合作創造條件，為談判達成恢復履約協議鋪平道路。