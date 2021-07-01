儘管今年所得稅申報期，超過一半的時間是在疫情警戒三級中度過，但至昨（30）日順利截止。根據財政部初步統計，到昨日申報截止，2020年度綜所稅結算申報件數達到652萬件，較前一年約639萬件，增加近13多萬件，成長2.15％；稅收淨額為1356.83億元，較前一年度1353.81億元，增加3.02億元，增加0.22％。

營所稅的部分，總申報件數約99萬件，較前一年度96萬件，增加2.9萬件，成長3％；總自繳稅額4521.77億元，較前一年度2961.79億元，增加1559.98億元，增加約52.67％。另境外電商申報營利事業所得稅件數111件，申報應納稅額12.72億元。

財政部分析，營所稅申報自繳稅額增加原因，主要係去年因應新冠肺炎疫情，提供免辦理2020年度營利事業所得稅暫繳措施，使部分稅收反映於今年申報的自繳稅額上，及上市櫃公司2020年度整體獲利較上年度成長21.58％所致。