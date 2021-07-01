因燃料池滿而需提前半年退場的核二廠1號機，已於今晚8時開始執行降載作業，約至凌晨左右，就會完全解聯停機：後續台電將進行維護保養與定期測試，以利年底順利銜接除役工作。

台電發言人張廷抒證實，核二1號機已於晚間8時開始降載，直至凌晨左右會完全解聯停機；未來電力缺口將由歲修機組、光電和風電等新電源，以及需量反應等相關輔助措施應援。

核二1號機組解聯停機，後續將待環評作業通過，原能會將核發除役許可，讓台電進行核二1號機組除役相關作業。

去年核能機組占整體供電比例13%，如今因為核二1 號機提早6個月停機，且3月開始為功率遞減式運轉，預估今年核能供電占比將低於13%。

核一廠在108年7月12日獲得原能會核發除役許可，並於7月16日生效，自此2部機組正式除役，為期25年。

核二1號機運轉執照表定110年12月27日屆期，2號機則預計運轉至2023年3月。