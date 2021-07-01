有大陸網友透露日前去北京頤和園時，看到一名男童意外掉入水塘，所幸有位男子即時出手拉起落水男童，才沒發生悲劇，而事情發生時全被錄下，有人比對影片過後，發現救人男子其實是一位16歲的鮮肉演員，在陸網掀起熱議。

陸網最近流傳一段影片，畫面中，一對姐弟在頤和園的長廊上打鬧玩耍，一不小心，男童就跌落旁邊的水塘，接著一名穿著綠色夾克的平頭男發現情況不對，立刻踩在石牆邊，小心翼翼地走過去把男童拉起身，救起人後便默默離開；影片傳開後，網友比對服裝和行程，發現這名救人的男子正是16歲演員史彭元。

平頭男拉起男童後，便爬牆默默離開。（圖／翻攝自微博）

史彭元見義勇為圈粉一波。（圖／翻攝自微博）

目前16歲的史彭元，第一部作品是7年前《一生一世》，他在片中飾演男主角謝霆鋒的童年時期，去年則出演懸疑劇《隱秘的角落》被大眾所熟識，還有參演名導陳凱歌微電影《淑貞》。

史彭元見義勇為的暖舉曝光後，近日出席電影宣傳活動被問到此事，他表示當天正好有在頤和園拍攝的行程，謙虛稱自己不是第一個發現男童落水的人，只是在岸上把小孩拉上來，並低調說：「很正常，是個人都會救」，滿滿正能量，被網友狂讚「好勇敢，值得表揚」、「生活中的英雄」、「弟弟未來可期」、「被圈粉了」，引發熱烈討論。