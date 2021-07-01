台灣新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒延長至7月12號，民眾紛紛響應，用餐除了自煮，也改用外送服務。然而個性一向犀利敢言的藝人趙正平(趙哥)，今(1日)在臉書分享他一個要價300元的外送便當，想問是他太傻了嗎？意外引發網友熱議。

趙正平剛剛在臉書分享他的晚餐照，有話直說地寫下：「外送來的時候看到就這樣？我以為價錢比較貴食材應該不錯，包裝也應該還行，但是⋯就這樣？大家憑良心説這個應該要多少錢啊！！！」

趙正平照片中的便當，有菜有肉看起來色香味俱全，但一得知這個便當竟然要價300元，瞬間引發網友熱議，「在台中的話，180～220比較合理自己覺得」、「7種肉...平均一種肉算你30，這樣就210了，菜+飯+外送費90，這樣300似乎合理」、「是熊貓嗎？其實外送費用叫起來一餐真的都要2、300起跳，但是在這非常時期他們也是很辛苦的，趙哥也就別氣啦！能溫飽跟安全重要囉！哈」。

趙正平的痛心PO文，更釣出經營私廚1年多的女星王俐人留言，她專業為店家解釋，「感覺還ok…頂多有很多肉共300，現在食材都偏高便當外送對於店家很不划算」，還說自己先前曾花1500元叫外送，那個份量讓趙正平看了才會生氣。