郭蘅祈（中）的變裝歌舞戲，光是造型就花2小時。（GagaOOLala提供）

郭蘅祈（右）和蘇達在片中飾演一對同志好姊妹。（GagaOOLala提供）

導演柳廣輝親身示範猛男如何強壓郭蘅祈。（GagaOOLala提供）

出道30年的郭蘅祈（郭子）創作不少金曲，近日螢幕處女作《親親壞姊妹》明（2日）在GagaOOLala影音平台首映。片中一段變裝歌舞秀，他花了足足2小時，才化身成濃妝豔抹的變裝皇后，「造型師拿封箱膠往我身上纏，硬是擠出了腰身和胸部，肋骨好像快斷掉了，弄完我整個人不能大口呼吸！」

郭蘅祈首度接演挑戰得了絕症的男同志，與蘇達上演「姊妹情深」，帶來笑中帶淚的人生喜劇。他表示去年拍攝時，為了符合角色肉肉的身材，放任自己參與劇組天天揪團喝飲料，讓現在瘦身有成的他看了相當害羞，「剛開始定裝的時候，我看造型師準備的衣服又短又貼身！還跟蘇達對看，心想說有沒有弄錯了！」

好在先前在舞台劇《大家安靜30》扮過女裝的他，這回把陰柔男同志的形象展現得惟妙惟肖。特別是頂著變裝皇后妝髮的歌舞戲，由於劇組與商家合作帶來真實活動，因此只有一次拍攝機會，他臨危授命卻不緊張，邊演邊唱他創作的經典曲〈別在傷口灑鹽〉，最後順利下莊。

《親親壞姊妹》是「同志音樂愛情故事」微電影系列之一，由《刻在你心底的名字》導演柳廣輝主創劇本與執導，講述一對失和十年的男同志姊妹淘，因為癌症重病姊姊的簡訊又再度重逢，2人在最後相處的時光裡，一起完成姊姊最後的願望。

此外，當時開鏡首日就在汽車旅館上演激情戲，單身許久的郭蘅祈要被猛男孫東旭霸王硬上弓，沒想到對方NG了10幾次，最後由導演柳廣輝親自上陣，猛烈攻勢下，讓他瞬間懂得如何拿捏情緒跟表情。問起犯戲癮的他接下來想挑戰何種角色？他自謙在電視及電影的路上，自己是新人，只要有導演敢用，即便是路人等級的客串也甘願。