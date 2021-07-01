電視台有專門提供給孩童看的兒童節目，許多人童年回憶中都有著兒童台哥哥姐姐們的身影，其中香蕉哥哥誇張凍齡顏值至今都經常被拿來討論；最近長壽兒童節目《水果冰淇淋》點名香蕉哥哥，放上節目靈魂人物「水果奶奶」23年間對比照，更自信表示「永遠65歲」，一票網友也被勾起兒時回憶。

今（1）日公視影音網臉書一則發文引起網友熱烈討論和分享，文中一開始就點名知名兒童台主持人香蕉哥哥，並放上該台長壽兒童節目《水果冰淇淋》主持人水果奶奶的照片，分別是1998年7月和今年1月，看起來零差異，像是「吃了防腐劑」神凍齡。

最近長壽兒童節目《水果冰淇淋》放上節目靈魂人物「水果奶奶」23年間對比照，引起熱烈討論。(圖/ 摘自公視影音網臉書)

公視臉書也成功釣出香蕉哥哥在底下回應。(圖/ 摘自公視影音網臉書)

男星趙自強。(圖/ 取自中時資料庫，鄧博仁攝)

他們自豪地表示，「我們家永遠65歲的水果奶奶，一直都在公視為大家服務」，更偷偷補充說，「《水果冰淇淋》今年還是有錄新的喔」；扮演水果奶奶的一直是由實力派男演員趙自強反串，招牌灰白盤髮，加上紅色粗框眼鏡，還有蕾絲紅洋裝，沒想到23年來完全沒變化。

而香蕉哥哥也在底下回應，「太強大了，水果奶奶也是我的偶像，是水果家族的奶奶呀」；許多網友也被水果奶奶照片勾起回憶，熱情留言，「水果系列的都凍齡」、「最喜歡水果奶奶了」、「現在有多少看過水果奶奶的小朋友，已經當人家的爸媽」、「小時候放學衝超快，就為了回家看水果奶奶」、「告訴你一個大～秘～密～」、「改一個水果名字，是不是也可以凍齡」。