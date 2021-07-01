今天(1日)一名在竹科上班的30多歲女性確診(案14925)，足跡還橫跨北部，引發民眾憂心，新竹市府公布該女10天來的足跡，卻有眼尖網友發現3大疑點，直呼「怪怪的」。

案14925確診竹科女，每逢放假就跑到新北、宜蘭遊玩，返回新竹後隔天就開始出現不適，3度到診所看病，直到29日依舊胸悶，篩檢後確診。

但竹市府公布竹科女足跡後，一名新竹網友在PTT八卦版PO文，直言該女回新竹後的足跡都很詭異，他指出3個疑點：25日那天，該女從7-11金山店、集福宮、關東市場、關東無名麵店再到金山家樂福，短短45分鐘真有辦法完成？27日僅花10分鐘就從傑里麵包到金山街可不可；29日則是最誇張的，15分鐘就從原味燉品到金山可不可，因為原味燉品比清大還要遠。

原PO表示，該女這些問題足跡都是在尖峰時刻，中間還要等超過60秒以上的紅綠燈，舉傑里麵包到金山街可不可為例，運氣好出關東市場不用待轉，加上紅燈右轉，再怎麼快騎車也要6分鐘以上，實在不可能短短10分鐘內完成。

原PO也歸納3個可能結論，表示或許實聯制系統出問題，或是該女簡訊有無可能一次性收集，最後一起發出，最後就是該女非常喜歡喝可不可。

不少鄉民也附和：「這距離真的是不可能完成」、「這真的閃電俠，應該有點問題」、「當地人看一看馬上就抓包 這要仔細」、「建中路馬上飆到金山街 超扯」；但也有人認為還好：「住過金山街的就知道其實不詭異」、「現在是疫情期間，很多人都先想好要買什麼，拿了就走，不能拿爆發前的閒逛習慣來比較」、「下午1點半應該不算尖峰了」、「還不至於不合理，但真的要很拚」。