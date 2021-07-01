行政院授權台積電、永齡基金會代表台灣採購各500萬劑德國BNT疫苗，慈濟基金會也有意比照辦理。總統蔡英文透露已與證嚴法師視訊，保證會積極處理慈濟基金會捐助500萬劑BNT疫苗一事；衛福部長陳時中卻表示，先讓前兩家公司進行，先把路走清楚，慈濟接著做會比較快；行政院今天(1日)則表示，慈濟將依循台積電、永齡基金會的專案模式，成立慈濟採購捐贈專案。資深媒體人黃暐瀚認為，慈濟有可能買到疫苗。

黃暐瀚6月30日在《關鍵時刻》節目中表示，奇怪，總統開綠燈了，為什麼陳時中還在按暫停呢？他應該要跟台積電、永齡基金會一起跟上BNT快車才對。想了半天，只有3種可能︰第一種可能是「蓋頭鰻不知死活」，總統都已經跟證嚴上人視訊了，也已經承諾要比照台積電、永齡的作法。結果陳時中還在說，還是把路走穩了以後，後面比較好；不過，陳時中若沒有全力配合，過兩天，證嚴上人一生氣，總統就要去花蓮看上人喔。也就是說，總統開了綠燈，陳時中卻根本搞不清楚狀況。

黃暐瀚接著表示，第二個可能就是「扮黑白臉」，總統這邊講絕對沒問題，但是講完之後，不是由她去執行，下面的人也沒有說不要，而是說稍等一下，等到前面的人把路走好，可是慈濟已經說很急，還特別點到我們台灣有多少18歲以下的學生，需要BNT疫苗。慈濟是做慈善的事業，它是希望我們年輕的學子，能夠施打到疫苗。第三種就是，慈濟有可能買到疫苗，但台積電跟永齡初生之犢不畏虎，他們買不到的，就去衝看看，到時撞壁再說，所以慈濟有機會。