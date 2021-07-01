美國捐贈的莫德納疫苗明天開放接種，台北市預計施打7萬多劑；新北市則預計施打11.6萬劑。前民進黨立委郭正亮爆料，很多綠的不願意打高端、聯亞，也要打美國疫苗。

台北市今（1）日開放72歲以上長者以及55歲以上原住民上網預約施打莫德納疫苗，明天早上8點到下午5點仍可上網預約。新北市從昨天開放上網預約，預約系統到今天晚上為止。

不過，根據美麗島電子報6月28日公布民調，堅持只打進口疫苗的民眾高達79.7％，堅持只打國產疫苗的僅剩6.0％。泛綠支持者堅持打進口疫苗的比例為65.4％，只選國產疫苗的只有12.0％。泛綠支持者有34.7％的第一選擇為莫德納疫苗，19.0％選BNT、18.4％不挑品牌、12.1％選高端、6.1％選AZ。

而前民進黨立委郭正亮今（1）日在TVBS《新聞大白話》中爆料，很多綠的不願意打高端、聯亞，也要打美國疫苗。

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