北市議員許淑華爆料，北市府對確診個案的牙醫診所16名員工和127名看診者，全都只要求居家隔離而不篩檢，另間確診的耳鼻喉科醫師接觸的300多名病患，只篩檢100多名。（摘自許淑華臉書 ／張穎齊台北傳真）

北市6月24日爆出信義區1間牙醫診所醫師（案13573）打完疫苗後確診，2名牙科助理也陸續確診，6月30日又有大安區耳鼻喉科醫師確診，並傳染給1名病患（案14797）。但北市議員許淑華1日爆料，北市府對牙醫診所16名員工和127名看診者，全都只要求居家隔離而不篩檢，耳鼻喉科醫師接觸的300多名病患，只篩檢100多名，信義、大安恐成破口。

許淑華表示，柯市府對信義區牙醫診所16名員工和127名接觸醫師的看診者，全部只要求做居家隔離而不篩檢；針對大安區耳鼻喉科接觸確診醫師的300多名病患，也只給100多名做篩檢，其他的則要求自行做快篩，市府到底為什麼都不願主動篩檢？是要讓信義大安區成為下一個疫情風險區嗎？

許淑華指出，事實上所謂的「信義區」確診牙醫診所，和「大安區」耳鼻喉科診所只相距450公尺，兩者都位在六張犁，附近社區民宅眾多，柯市府不給接觸者做篩檢，從接觸確診者到收到隔離通知相隔數日，這期間如有潛在確診者不就又把病毒傳給其他居民？市府只做半套、不主動出擊篩檢，病毒傳播哪裡有終止的一天？

她說，市府推說過去確診數很多，因此疫調的能量不足，也導致後續的匡列跟篩檢不到位，但現在確診數已經降下來了，疫調到底做了沒？不公布疫調結果、不擴大匡列和篩檢對象的居心何在？市長柯文哲總在沾沾自喜確診數下降，但面對疫情不料敵從寬，這種心態難保不會讓疫情再起。

「北市府不要再推託！」許淑華要求，市府應立即通知所有接觸者進行篩檢，千萬不可因柯文哲的鬆懈和自滿而成為下一個防疫破口，也必須盡速將確診個案的疫調結果公布，到底匡列了多少人？篩檢了多少人？這些資訊永遠都是被動提供，搞得六張犁居民人心惶惶。