中央氣象局表示，未來一周天氣主要受太平洋高壓影響，明(2)日清晨至上午南部地區有零星陣雨，午後各地山區、大台北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨；周六起水氣增多，午後雷陣雨可能伴隨局部較明顯雨勢。此外，氣象局指出，高溫炙熱的盛夏即將來臨，今年靠近台灣的颱風預估約有3-5個。

氣象局指出，明天太平洋高壓影響，各地天氣穩定，大多為晴到多雲的天氣，僅清晨至上午南部地區有零星陣雨，午後各地山區、大台北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨；溫度方面，北部高溫約35、36度，其他各地約32至34度，其中大台北及花東易有局部36度以上高溫，台東有焚風發生的機率。

7/1-7/2定量降水預報。(圖/氣象局)

周六、周日(3日、4日)，風向漸由偏南風轉為東南風，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷陣雨可能伴隨局部較明顯雨勢，提醒留意天氣變化；各地高溫仍約在33至35度左右；隨高壓南側之低壓區逐漸向西移動，台灣東南方海面水氣將逐漸增多。

下周一至下周四(5日至8日)隨南方低壓區帶來水氣影響，東南部地區及恆春半島轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨；溫度方面，西半部偏熱，東半部下雨時感受較舒適，其餘時間仍偏悶熱。

氣象局預告今年夏季3重點。(圖/氣象局)

此外，氣象局預估，今年7、8、9月的氣溫全都偏高、偏熱，反聖嬰影響持續減弱，今年颱風趨勢可望偏向正常，靠近台灣300公里以內的颱風數量，以3-5個最有可能，接近過往平均值，但靠近並不等於登陸。至於雨量方面，7、8月為正常~偏少，而9月接近正常，整季而言，雨量將落在正常範圍內。