韓國女星具惠善在去年七月宣布與安宰賢離婚，重創雙方的演藝事業，近幾年具惠善開始拼事業。今（1日）在社群上分享一部她自導自演的短片，這是她四年以來首次重返銀幕，在影片當中，具惠善順手點起煙來，抽菸的模樣曝光，引起外界許多人的關注與討論。

具惠善 今（1日）在個人Instagram公開電影《dark yellow》預告片，在短片當中具惠善坐在一片黃色花海中，接著她順手拿起一支打火機將香菸點燃，開始抽起菸來，並吐起白煙。具惠善在此貼文寫下：「這部電影《dark yellow》我們準備了10月的時間，並要跟大家正式分享。」

具惠善2009年以偶像劇《花樣男子》讓她打響在亞洲地區的知名度，2006年獲得KBS演技大賞新人獎，具惠善在戲劇作品上，精湛演技受到許多觀眾的肯定，因拍攝過許多戲劇作品，在2011年開始成立了自己的電影公司「具惠善Film」，開始擔任許多不同的工作角色，如導演、編劇、演員、作曲等等。

由具惠善導演的《dark yellow》是一部時長5分鐘的恐怖情節劇，講述了一個陌生男人對在黃色花店工作的女人感興趣，並進入她的秘密空間之恐怖故事。具惠善也曾經在巴黎舉辦個人畫展，是一位多才多藝的韓國女星。許多網友在底下留言表示：「非常有才華的藝術家與歌手」、「具惠善姊姊，請問是在抽菸嗎？」

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