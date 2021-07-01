對於金管會提醒六大壽險不得介入東元經營權之爭，達勝伍創業投資公司1日晚間對此表示，絕無利用保險業資金介入東元經營權之爭，達勝伍股東雖有多家保險業者，各保險業股東並未擔任董事、亦未參與經營，且指派至鈺叡擔任董事代表人中，亦無任何保險業股東代表。

達勝伍強調，達勝伍為創業投資事業，公開收購菱光逾半股權是著眼於菱光具轉型潛力，規劃透過公開收購取得菱光過半股權後，協助菱光進行轉型升級，未來亦可能進一步尋求市場合作或併購機會，以協助更多投資標的公司改善經營績效的目的。況且，東元股東會董事改選，股票已停止過戶，對於東元改選董事並無任何影響力。

達勝伍表示，本次公開收購預計取得菱光過半股權後，協助其轉型，且菱光主要營業CISM Contact Image Sensor Module接觸式影像感測模組設計製造及買賣業，也符合向保險業股東募資計畫書中所述的投資策略及投資產業-亞洲矽谷之感測元件，並沒有不符合原來投資目的。