理察馬爾克斯在近日將出版的回憶錄中提起1990年來台開唱的驚恐回憶。（摘自臉書）

80年代西洋情歌王子理察馬爾克斯（Richard Marx）在即將出版的回憶錄《Stories to Tell》中，首次鉅細彌遺講述1990年他初次來台開唱的驚恐回憶，再次喚醒了台灣資深樂迷心中難忘的追星軼事。《滾石雜誌》上月30日率先披露了新書其中章節〈台北的故事〉，還原當時被黑道強押演出的幕後故事。

馬爾克斯談起當年的演出糾紛仍餘悸猶存。當時他帶著第2張暢銷專輯《重施故技》巡迴各地，來到位在台北的信義快樂廣場準備開唱，卻因突如其來的暴雨把戶外場地搞砸，於是團隊因安全緣由取消演出，引起眾人不滿，也包含演唱會幕後金主之一的陳姓黑道幫派，荒唐鬧劇就此展開。

台灣黑幫在8、90年代介入演藝圈的事件時有所聞，沒想到被初來乍到的馬爾克斯碰個正著。他寫道，當時黑道帶著機關槍直闖飯店，劫持封鎖整間旅館，對方狹持且拿槍抵著樂手蘭迪的頭，接著透過電話要脅自己，「要嘛馬上答應明天不管天氣如何都演2場，要嘛就一槍斃了他。」他一度打電話給櫃台，本想找美國大使館求救，想不到對方回應「領事館？沒有，台北沒有領事館」，讓他希望破滅，只好向黑道妥協。

「當然，我同意了，告訴他只要不傷害蘭迪，我會做他所說的任何事情。」馬爾克斯掛上電話後臉色蒼白，難以置信所發生的一切，「彷彿在一場奇怪且不安的夢中，等待有什麼能喚醒我們。」這場差點擦槍走火的交涉結束後，馬爾克斯回到自己房間，卻發現房門被踢開，房內被侵入亂翻，他猜測是黑道把房號告訴粉絲，雖然再添一亂，所幸有價值的東西沒被拿走，隔天心有餘悸地依指示完成後續表演離台。

馬爾克斯當年首場演唱會臨陣「放鴿子」的鬧劇曾引起軒然大波，停唱理由眾說紛紜，有人推判是場地缺失，也有報導指出是歌手耍大牌，東南亞連日跨國行程不順遂而遷怒台北粉絲，更有一指為歌迷瘋狂失控導致，後來發生黑道介入的「插曲」，他才把失約的演唱會於隔天補唱。即便2010年他再度來台開唱時，也低調不多做解釋。如今內幕在30年後的今日揭曉，掀起樂迷們熱議。