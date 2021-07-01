一直備受市場青睞，用以衡量股市估值的巴菲特指標（Buffett Indicator），先前已有股市估值過高的跡象，在未來有可能會面臨漲多修正的可能，然而近期一項經常被忽視的指標「席勒本益比（Shiller P/E Ratio）」飆升至38倍，逼近2000年網路泡沫的44倍，亦暗示著股市暴跌的來臨。

素有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）在2001年表示，衡量股是估值的最佳方法，是用股市總市值和GDP的比值，作為判斷股市是否過高或過低的標準，巴菲特只標落在75%至90%為合理區間，超過120%則為高估。

《雅虎財經》報導，「席勒本益比」由著名的耶魯大學教授席勒（Robert Shiller）所創造，該項指標被視為比傳統本益比，還要好的衡量股市估值之工具，主要是該指標會隨著通膨進行調整。

研調機構SunDial Capital Research策略師表示，目前「席勒本益比」處於38倍，僅於2000年網路泡沫前的44倍；綜觀歷史上來看，「席勒本益比」超過25倍，就是市場大幅回落的前兆了。

但SunDial補充，沒有任何一個股市指標可以做到精準預測，並不是股市被「高估」投資人就要即刻採取行動，就現實的情況看來，股市很有可能已經被高估許多年了。

SunDial呼籲，「席勒本益比」的高倍數並不是呼籲馬上「採取行動」，而是應當要「密切關注」，換言之，就是不要馬上賣掉所有股票套現。

代表美股總市值的Wilshire 5000 index在6月初已經達到44.3兆美元，美國第一季GDP則是落在22.1兆美元，巴菲特指標為美股總市值/美國GDP，該指標突破200%。