人失去至親，恐長久難走出悲傷，但一名女網友發文分享，阿嬤病逝告別式時，全家人哭成一團，阿公更與自己的媽媽相擁大哭，沒想到才一個月，自己與爸媽卻看到阿公的身邊多了一個中年婦女，而且已經去找阿公好幾次，還過夜，讓她為阿嬤感到不值。網友看到貼文不禁留言提醒：「小心遇到粉紅收屍隊了！」。

這名女網友在Dcard發文，分享阿嬤從生病到離世的心路歷程，當時子孫圍著她，希望阿嬤不要離開，可是阿嬤還是撐不下去病逝，她說：「其實我從頭到尾都沒有掉眼淚，很替阿嬤高興她脫離病痛不用再受折磨」，可是告別式上全家人還是哭成一團，阿公更與我媽媽相擁痛哭」。

沒想到阿嬤才走一個月，原PO與家人去探望阿公時，卻看到阿公身邊多了一個中年婦女，一家人傍晚離開後，舅舅因為肚子痛折返，意外發現那位阿姨與阿公待在房間裡聊天，於是氣得跟媽媽說：「他這樣對得起阿嬤嗎？難道他那天在哭假？」。原PO的媽媽去詢問照顧阿公的外勞才知道，這個阿姨已經來找阿公很多次，還會留下來過夜，讓原PO的媽媽為自己母親感到不值。

許多網友看到貼文紛紛留言提醒「我阿嬤過世後，也有一個阿姨常常來我們家找阿公，明明住很遠還是天天來，後來外傭發現那個阿姨會偷拿我阿公的錢」、「找不找人陪是其次，最怕是對方根本是來騙錢的」、鎮、「通常這種老人戀愛是來挖錢的，根本不是真的戀愛喔」、「老人家真的要小心，這幾年很多這種粉紅收屍隊」。