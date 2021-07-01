於今年二度公告招標的「台北市數位內容創新中心新建營運移轉案」，1日確定由以緯創（3231）為首的團隊，取得最優申請人資格。該BOT案為北市「內科2.0計畫」的最後一塊拼圖，預期將成為大台北數位內容產業跨域整合及升級轉型之示範場域。

據了解，以緯創為首的投標團隊中也含括了過去曾參與BOT案的跨產業成員，後續亦將以合資成立新轉投資公司的方式，與北市府進行議約程序及簽約。不過相關細節目前皆未有進一步揭露，仍需俟北市府正式公告為主。

該案位於捷運東環段及民生汐止線交叉地段，地處內科及南港產業聚落樞紐地帶，周邊不僅產業類型多元且能量充足，具有以發展數位內容加值應用及跨域整合價值的基本條件與潛力。

依市府規畫，得標團隊在該地段之允建容積樓板面積約達4.8餘萬平方公尺，另亦需配合未來地下捷運設施（含機廠）之建設需求。地上建物則需提供數位內容為主的創新充成或創業加速所需之培育、工作、交流及競賽用等空間。

除了BOT案，緯創於1日的董事會中，決議更改股東會時間於7月20日舉行，俟股東會決議通過後，將於7月21日進行除權息交易，並於8月11日發放股利，每股將配發現金股利2.2元，配息率71％。