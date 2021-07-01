對於新冠肺炎疫情三級警戒是否解封？Delta變異株是否影響台灣？民眾今（1）日下午在關心中央疫情指揮中心記者會時，意外發現指揮官陳時中戴一個很特別的口罩，背景是美國國旗，前面是一隻黑貓，黑貓前面是中華民國的國旗。

前國民黨立法委員蔡正元即在臉書質疑，陳時中公開戴一個很奇怪的口罩，到底想透過這種裝扮向美國人表達什麼？向台灣人宣示什麼？不管怎麼猜都很怪！

PTT網友有持正面看法，認為很棒啊，超好看，很可愛！不過也有網友質疑，美國捐贈疫苗很感謝，但戴這種口罩，這是什麼意義？為什麼國旗那麼小？大內宣？小媳婦的心態？模糊焦點，真得太過頭。

對此，中央流行疫情指揮中心回應，指揮官之所以會戴上這副口罩，是為了紀念美國所捐贈的莫德納疫苗開打。口罩上的貓，以駐美代表蕭美琴領養的愛貓為主角，藉此紀念台美友誼。不過指揮官所戴的口罩是誰所送，則不太清楚。

據了解，該「戰貓口罩」由上好生醫科技股份有限公司製造。今日陳時中使用畫面曝光後，該公司也在臉書上發文，向蕭美琴大使及外交同仁們致敬，感謝他們在美國第一線為台灣人民的健康打拚。