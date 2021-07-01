影音平台推出重磅出擊的最新爽片《哥吉拉大戰金剛》、《無名弒》、《真人快打》連番上陣，讓大家線上看不停；此外，不只有新片，經典片也同步推出紓壓爽片，「MDFK之王」山繆傑克森要大家防疫乖乖待在家，否則小心找上你，他在《黑色追緝令》攜手鬼才大島昆丁塔倫提諾，是絕不可錯過的不敗神作。疫情改變了全世界，《猜火車》則可以讓你重新想想如何「Choose life」，剛獲選明年好萊塢星光大道留名星級名單的伊旺麥奎格，見證他和奧斯卡名導丹尼鮑伊合作一鳴驚人之作。

坎城影展將展開，影音平台七月新片一舉網羅各大影展金獎強片，席捲奧斯卡6項入圍的《夢想之地》重磅上線，韓國第一人勇奪奧斯卡女配角獎的尹汝貞，剛榮獲韓國媒體評選5月電影演員的評價排行榜冠軍，擠下孔劉、李帝勳、宋重基朴敘俊、玄彬等眾多男神。《夢想之地》這位「首席奶奶」尹汝貞大展奧斯卡金獎級演技，同時看她在片中如何收服每天24小時相處、時而天使時而惡魔的小孫子，向廣大居家上班帶小孩的父母們致意。

此外，《逃出絕命鎮》男星丹尼爾化身民權鬥士奧斯卡奪金之作《猶大與黑色彌賽亞》、入圍坎城影展主競賽導演濱口龍介的女性閨密時光之作《歡樂時光〈前編〉＋〈後編〉》，以及堪稱現代版辛德勒名單、入圍奧斯卡最佳國際影片的《阿依達的救援行動》，也都將熱騰騰上線。

日本女神也集結在此，《離婚活動》最美人妻北川景子、赴好萊塢發展的渡邊直美、千年一遇美少女橋本環奈、東寶灰姑娘濱邊美波全部在線。全球賣爆2500萬冊的日漫真人版電影《約定的夢幻島》，與《鬼滅之刃》並列《週刊少年》最新四大神作之一，由北川景子、渡邊直美、濱邊美波一同飆出懸疑驚悚程度爆表的演出；《小說之神》則由參演最新《神隱少女》真人版舞台劇的橋本環奈，化身「文學美少女」，與EXILE「放浪兄弟」佐藤大樹夢幻共譜愛情篇章。

不只律師或計程車「爽劇風」當道，年度劇集《第三佈局 塵沙惑》加值升級，莊凱勛、張榕容、劉冠廷領銜演出面對多起謀殺案背後，一層又一層燒腦且迎頭直擊的真相，議員與警察如何一步步揪出背後的惡人！《第三佈局 塵沙惑》每週日晚上9點，於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步播映，一次播映兩集。