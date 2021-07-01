暌違五年，曾執導《屍變》原作、《鬼玩人》等驚悚鉅作的恐怖教父山姆雷米攜手《暫時停止呼吸》編導費德阿瓦雷茲，共同打造更血腥暴力續集《暫時停止呼吸2》。 在粉絲敲碗期待下，今年69歲的的史蒂芬朗回鍋飾演盲人硬漢，他也為了電影做足準備。

在首集飾演盲人硬漢的史蒂芬朗，竄升為地表最強、好萊塢最殺的辣個盲人大叔，一個動作就能讓影迷在電影院感受被他追殺的窒息緊張和恐懼暴力。原本就是筋肉男的他不僅持續健身維持好身材、也花更多功夫為盲人角色練功，「得知要接演續集時，我特別聯絡紐約盲人非營利組織，我很開心能為這個角色做更多準備，這次我有十足的信心詮釋盲胞的細節和動作。」

索尼影業於2016年推出恐怖驚悚電影《暫時停止呼吸》，一上片就創造了好萊塢全新的感官刺激話題，以黑暗中盲人感知比任何人都清楚、對聲音極度敏銳的概念，打造出全新驚悚恐怖動作片格局，電影不僅於爛番茄獲88分好評，上映後也收到各大媒體盛讚。

《暫時停止呼吸2》延續前作故事發生多年後，盲人老兵諾曼（史蒂芬朗 飾）繼續隱瞞身分與一位神祕小女孩同住。這集他對上的並不是缺錢搶劫的年輕屁孩，而是一群為了不明原因企圖綁架小女孩的暴力惡徒。

為了自衛反擊，諾曼這次創造了更多令人不安驚恐的氛圍，利用斷電、煙霧彈讓對手置身黑暗，感受他口中「我要讓你們看到我眼中世界」的威脅。片中不論是用榔頭、開山刀將對手一刀爆頭，或是透過水中漣漪聽聲辨位一槍斃命，你逃我殺的環節，比第一集還更精彩。電影在台定檔9月3日軍人節驚悚獻映。