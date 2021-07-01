勞動部勞動與職業安全衛生研究所為慶祝與比利時天主教魯汶大學（KU Leuven）之勞動及社會研究所（HIVA）完成簽訂合作協議（Cooperation Agreement），7月1日透過遠距視訊會議，辦理「中華民國（台灣）勞動部與比利時天主教魯汶大學代表所屬之勞動及社會研究所簽署合作協議視訊慶祝會議」。雙方並達成於今年11月在台灣辦理第一屆勞動趨勢研討會，111年於歐洲辦理高階會談。

本次慶祝儀式由我方主辦，我方由勞安所所長何俊傑為簽署代表，魯汶大學則由校長Luc Sels教授與勞動及社會研究所所長Hootegem教授為簽署代表，共同在勞動部次長林三貴、臺灣駐歐盟兼駐比利時代表處代表大使蔡明彥，以及比利時台北辦事處處長文浩德之共襄盛舉下，順利完成慶祝儀式。

勞動部次長林三貴表示，歐洲在勞動關係及條件上占居世界領先之地位，許多研究成果及政策規劃，是勞動部在研擬相關政策時的重要參考依據。因此，我國近年積極推動與歐盟之勞動事務交流。魯汶大學的勞動及社會研究所長期致力於國家勞動政策發展之研究，整合社學、經濟、政治、教育、心理及工程之專業知能，洞察全球化及科技趨勢下面臨之勞動議題，期盼在此次合作協議之架構下，能借重魯汶大學的經驗與遠見，深化我國勞動政策發展之基礎。

何俊傑進一步表示，勞安所希望能透過與魯汶大學的HIVA簽署合作協議，深化研究合作的量能，致力於提升全民在勞動安全衛生權益之保障。此次合作協議特別聚焦勞動關係與勞動管理兩大面向，目標在於強化並提升跨國研究及實務應用之效能，內容包含定期舉辦跨國會議、強化人員互訪計畫、提供雙方實習及訓練機會，以及出版品之翻譯與資訊共享等四大面向。勞安所身為政府的智囊、研究單位，在相關領域有豐碩的研究經驗，也承諾在未來將持續挹注資源，在研究議題上與時俱進、接軌國際，以提供有效之政策建議。