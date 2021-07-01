疫情衝擊民生，金管會在兼顧風險考量下，推延國銀接軌Basel III定案文件時程1年，並延後1年實施對D-SIBs內部管理資本要求，估6家「大到不能倒」銀行可因此多釋出新台幣4000億元放款動能。

此波疫情來勢洶洶，影響民生經濟，為鼓勵國銀持續支持企業及民眾資金需求，金管會6月23日邀集6家大到不能倒銀行（D-SIBs）召開視訊會議，取得兩大共識。

第一，全體國銀延後1年實施巴塞爾資本協定三（Basel III）危機後改革定案文件，改自2024年1月1日實施。該文件所定資本計提規範，包括信用風險標準法及內部評等法（IRB法）、市場風險及作業風險、槓桿比率以及產出下限等規範架構。

銀行局主秘童政彰表示，金管會原先規劃其中的IRB法2022年底可先上路，目前估計應會延至2023年6月底實施。先前了解，約有6、7家公民營銀行有意申請採IRB法計提資本，後續金管會將儘速完成相關法規修正，以利國銀及早準備。

第二，對D-SIBs延後1年實施應符合2%內部管理資本要求，改自2022年至2025年期間，分4年提列完成。時程放寬後，6家大到不能倒銀行逐年底3種資本計提應達標準皆較原先調降0.5個百分點。

金管會估算，假設風險權數為100%，6家大到不能倒銀行放款動能有望多釋出新台幣4000億元，平均每家銀行可增加約700億元至800億元左右的企金和消金放款量能。

童政彰指出，金管會此舉是要作出宣示，在景氣遇到大環境衝擊時，銀行應持續維持對整體大環境供應資金，後續金管會也會持續關注這6家銀行是否展現示範效果，在振興紓困持續提供社會支持。

金管會指定6家大到不能倒銀行，分別為中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合庫銀行以及第一銀行。截至今年3月底，整體國銀平均普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為11.85%、12.81%及14.77%。

童政彰表示，國銀資本適足性仍穩健，且依今年度監理壓力測試結果來看，銀行仍具風險承擔能力，盼此決議協助釋放銀行資本需求與內部資源，持續支持企業及民眾資金需求。