6月非農新增就業數據將於周五（2日）公布，市場預期6月新增就業人數將增加68.3萬人，失業率也將由5.8%小幅下降至5.7%，美股早盤四大指數漲跌互見，道瓊工業指數小漲5點開出，標普500指數小漲約0.2%續創新高。

截至台北時間21點55分，道瓊工業指數上漲80.29點或0.23%，暫報34582.80點；那斯達克指數下跌4.67點或0.03%，暫報14499.28點；S&P500指數上漲9.97點或0.23%，暫報4307.47點；費城半導體指數下跌35.46點或1.06%，暫報3309.85點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉下跌1.38美元或0.2%，暫報678.32美元；記憶體大廠美光下跌4.48美元或5.27%，暫報80.50美元；台積電ADR下跌0.81美元或0.67%，暫報119.35美元；聯電ADR下跌0.31美元或1.41%，暫報9.32美元。

美國勞工統計局周四（1日）公布，美國上周初領失業救濟金人數降至36.4萬人，優於市場預期的38.8萬人，不僅較前2周上升至40萬人以上大幅回落，更是自今年3月疫情爆發以來新低。

此外，周三（30日）公布6月美國ADP就業報告，報告顯示6月ADP新增就業69.2萬人，優於預期的52萬人。