韓國綜藝節目《盼望的大海》由《Penthouse上流戰爭》第3季的李智雅，以及《鬼怪》的金高銀與李棟旭，還有SHINee溫流、樂童音樂家李秀賢等人為主持班底。節目中每位主持人都有各自的擔當，平日喜歡自己下廚的李智雅擔任主廚，李棟旭則是擔任調酒師，秀賢負責飲品與音樂，溫流負責甜點與音樂，有潛水證照的金高銀擔任大海的守護者，韓國知名節目主持人、歌手、作曲家的尹鍾信則是擔任經理。

6人於首集前往慶尚北道的浦項，準備經營「盼望酒吧」，除了餐飲的準備之外，金高銀與李棟旭還得先進行測潛，之後才能順利擔任大海守護者的工作。相較於已經有潛水證照的金高銀在準備過程中的老練，還沒有海潛過的李棟旭則顯得有些緊張。

Rosé擔任《盼望的大海》首集來賓。（愛奇藝國際站提供）

不過金高銀的運氣似乎不太好，除了提前於前一晚抵達宿舍卻被蒼蠅打擾只睡了三小時之外，下水前還撞到柱子而痛到落淚，甚至連蛙鞋鞋帶都斷了，被隨行教練笑稱充滿怪力，也讓金高銀跟著緊張是否能順利下海，幸好最後海潛過程一切順利，兩人更主動維護海底環境開始撿起了海底的垃圾，儘管非常疲累卻顯得格外開心。

除了要忙著分組為開店前做餐飲準備之外，每位主持人還得花時間練習表演的歌曲，因此彩排也成為了重點之一。在節目中不僅能欣賞到尹鍾信、溫流以及秀賢完美的歌曲採排，更由於首集重量級「打工生」嘉賓就是BLACKPINK成員Rosé，觀眾可以搶先聽到她演唱美國創作歌手約翰梅爾（John Mayer）的〈Slow Dancing In A Burning Room〉美聲版，堪稱是本集最大的亮點。《盼望的大海》每周三中午在愛奇藝國際站、 friDay影音首播。