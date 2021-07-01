美國消費者已感受到通膨壓力，現在就連在獨立紀念日施放國慶煙火都會傷荷包。全球航運打結壅塞，中國製品進不來，今年美國國慶煙火價格最多漲了三成以上。

佛州坦帕灣煙火零售商Galaxy Fireworks總裁胡尼威爾-強森（Sharon Hunnewell-Johnson）表示:「今年所有業者被迫漲價，我們別無選擇。」該公司今年部分煙火產品調漲價格，漲幅在15％到35％之間。

原因出在全球航運大塞車，中國製煙火進口受阻，去年每只煙火貨櫃的運費，Galaxy Fireworks僅付1萬到1.3萬美元，今年費用超過3萬美元，而且還在持續上漲。

煙火業的銷售旺季將屆，滿載煙火的貨櫃還卡在美國港口，生產與貨運問題預料直到明年第一季都無法解決。

密蘇里州煙火零售批發商Spirit of 76 Fireworks銷售經理穆伊（Ben Muzzey）透露，貨品運送時間極不穩定，該公司訂的商品平常1個月內就到貨，現在要拖到3個月。他預估目前的到貨量，只能應付65％到70％的訂單。

運輸成本飆漲及供給吃緊之際，美國節慶煙火的需求創下新高。根據美國煙火技術協會（American Pyrotechnics Association，APA）資料，2019年美國煙火消耗量2.73億磅，去年疫情帶動需求下，煙火用量衝高到4.045億磅。

去年煙火用量激增也衍生出問題。以往每年國慶日結束後，還留有不少煙火庫存，但去年煙火銷量創紀錄，庫存早就耗竭。APA執行董事希克曼（Julie Heckman）說:「庫存全都用盡，疫情期間煙火的需求前所未見。」

正當全世界極力脫離新冠疫情的深淵重新站穩腳步之際，偏偏爆出貨櫃短缺及港口壅塞問題，衝擊各行各業，貨品塞在港口再不解決，恐影響到年底耶誕購物旺季。