種植率低於預期 CBOT玉米期貨漲逾1％ 22:272021/07/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國等對美國農作物需求強勁之際，美國玉米種植率低於預期，掀起供給疑慮，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨1日上漲逾1％。CBOT交易最活絡玉米期貨合約，周四亞洲盤漲1.2％，來到每英斗5.9525美元。美國農業部周三公布，預估今年玉米種植面積9269.2萬英畝，不如分析師預期的9378.7萬英畝。 農業保險基金今起正式運作 試辦至今投保覆蓋率達22％ 航運人氣續強 長榮處置期間大漲52% #CBOT #種植 #率低 #玉米期貨 #萬英 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》庫存續減 原油期貨連2漲 09:272021/07/01 財經 福特缺晶片減產量令美國市占率縮小 22:482021/07/01 財經 遠傳股東會改期至7／22 聚焦首張5G成績單 21:022021/07/01 財經 史上最大漲幅 全美房價指數飆升14.6％ 04:102021/07/01 全球財經 《造紙股》成長動能看俏 榮成開盤即填息 10:522021/07/01 財經 彰化花壇鄉農會推廣無毒茉莉 來線上感受花香 09:082021/07/01 生活 日盛期貨：迎接Q3除權息旺季 交易股票期貨好時機 09:102021/07/01 財經 《商情》預估需求增 大馬棕櫚油觸3周高點 09:442021/07/01 財經 黃偉哲幫「芒」 30分鐘賣出2.2公噸台南芒果 14:182021/07/01 寶島 頭條揭密》缺疫苗防不住Delta變種 一旦擴散台灣至少再封半年 03:582021/07/01 政治 疫情攪局 辦公租金漲勢欲振乏力 10:432021/07/01 財經 財經熱門新聞 美股崩盤不遠了？這指標狂飆38倍 僅次網路泡沫 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 1分鐘讀財經》內資散戶軋爆外資 融資暴增千億危險？ - 財經 下單萬海100股手抖變100張 他接營業員電話嚇壞 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。