中國等對美國農作物需求強勁之際，美國玉米種植率低於預期，掀起供給疑慮，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨1日上漲逾1％。CBOT交易最活絡玉米期貨合約，周四亞洲盤漲1.2％，來到每英斗5.9525美元。美國農業部周三公布，預估今年玉米種植面積9269.2萬英畝，不如分析師預期的9378.7萬英畝。