據日本政府內部文件顯示，上一財年（截至3月底）徵收的消費稅總計21兆日圓（1800億美元），比2019/20財年多出2.6兆日圓，這也是日本開徵消費稅30多年來，首度突破20兆日圓大關，成了貢獻國庫的最大功臣。上財年所得稅與企業稅分別徵得19.2兆日圓、11.2兆日圓。