日本徵收消費稅首破20兆日圓 22:282021/07/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本政府內部文件顯示，上一財年（截至3月底）徵收的消費稅總計21兆日圓（1800億美元），比2019/20財年多出2.6兆日圓，這也是日本開徵消費稅30多年來，首度突破20兆日圓大關，成了貢獻國庫的最大功臣。上財年所得稅與企業稅分別徵得19.2兆日圓、11.2兆日圓。 《國際金融》日政府賺很大 消費稅收破天荒逾20兆日圓 《金融股》台中銀決派利0.69元 5大目標拚獲利成長 #日圓 #消費稅 #徵收 #首破 #內部文件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞透視》防疫政策形式主義 造成疫情悲劇中的悲劇 22:402021/07/01 政治 《半導體》精材H2旺季營運復甦 法人調升目標價 13:252021/07/01 財經 分析師預測特斯拉第二季會再創新紀錄，全球交車量有機會上看 20 萬大關 15:522021/07/01 汽車情報-汽車新聞 從中國看下半年國際局勢 美俄暫和德日中東換屆 太空爭霸不歇 12:262021/07/01 兩岸 第三季全球投資展望：經濟穩健復甦 風險性資產潛力佳 17:102021/07/01 財經 《興櫃股》麗彤決配息4元 H2網購需求拚升營運 13:082021/07/01 財經 Uber Eats切入菜市場生鮮外送市場 小幫手駐點助攻 18:172021/07/01 科技 打造安全消費環境 基隆4大市場攤商接種疫苗 12:582021/07/01 生活 中共黨員破9500萬 層層關卡考核 04:102021/07/01 焦點新聞 國民姐夫AKIRA嚴選 放浪一族演唱會精選本週六登場 14:242021/07/01 娛樂 揭露欠稅大戶！黃任中家族欠稅逾52億元 連續霸榜12年 14:562021/07/01 財經 財經熱門新聞 美股崩盤不遠了？這指標狂飆38倍 僅次網路泡沫 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 1分鐘讀財經》內資散戶軋爆外資 融資暴增千億危險？ - 財經 下單萬海100股手抖變100張 他接營業員電話嚇壞 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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