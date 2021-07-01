庫存去化、成本支撐，遠東區五大泛用樹脂現貨行情築底走堅。其中，PS、LDPE續揚30美元、10美元；PVC、HDPE、LLDPE、PP也在上游原料乙烯、丙烯價格止跌上漲23美元、5美元支撐，同步持平走堅；至於ABS、EVA則因利差空間相對較佳，持續拉回整理，續跌30美元、60美元。台塑化(6505)、台塑(1301)、台化(1326)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、台達化(1309)、國喬(1312)、聯成(1313)營運有撐。

影響所及，在第三季油價有望上看80美元、塑化報價築底走堅、回升下，塑化族群連袂強勢表態。其中，專業廠台聚集團、國喬、聯成因第二季獲利有望持穩豐收、第三季營運走堅，股價籌碼條件，連袂亮燈漲停，成為攻堅指標。

大陸PVC庫存降速走平基本持續兩個月，產量隨著檢修裝置的陸續恢復逐步增加，終端企業開工率基本在68％。當前PVC下游在利潤不佳情況下，韌性較為強勁，管材下游開工基本維持在八成，型材開工不一，但供需整體矛盾不大。

廠商表示，當前PVC庫存處於持續去庫狀態，下游企業庫存極少，企業在高價情況下剛需採購，庫存遠低於往年水平。低庫存且持續去庫顯示PVC基本面較為健康。市場當前對PVC庫存關注度較高，若出現累庫預計很大程度影響市場心態。6月PVC整體庫存有上升可能，但預計或仍將低於往年水平，行情寬幅震盪為主。

近期原油市場持穩走高、上游純苯大幅反彈，直接導致SM價格下方支撐動能強勁，加上SM因裝置計劃外檢修增多，對供應端造成擾動，出現價格回升走勢。在成本支撐下，利差空間相對趨緩於ABS的PS，報價趁勢反彈。