比利時空軍的1架 F-16 戰鬥機在起飛時就發生失控，墜毀在荷蘭呂伐登空軍基地(Leeuwarden Air Base)。飛行員在很低的高度彈射逃生，落地後受傷，而飛機撞向基地的一座建築物引發火災。

事件發生在7月1日下午，根據呂伐登空軍基地的說法，戰機5在啟動時就發覺發動機出現問題，他選擇彈射逃生，而戰機在沒有飛行員的情況繼續向前衝，撞毀在水泥機庫上。隨後基地消防員以泡沫消防劑把起火的戰機給撲滅，飛行員和機庫內的1名人員受傷。

Pilot ejects from Belgian F-16 at Leeuwarden airbase in The Netherlands. Condition of the pilot currently unknown. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/LQiPFLUfNl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1 2021

由於事件發生在荷蘭的空軍基地，原本以為是荷蘭空軍的F-16，之後比利時國防部證實是比利時的F-16才對，原來他們來到荷蘭進行演訓。

對於事故的可能原因，一種說法是戰機啟動了自動加速，而飛行員以為是故障。

去年 3 月，比利時 Florennes 基地的一架 F-16在起飛時遇到發動機問題，之後比利時把採用同型發動機的F-16暫時停飛。2018 年 10 月，1位在 F-16 座艙裡工作的技師，無意啟動了機砲，直接摧毀了前方的另一架 F-16。