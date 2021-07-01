Delta變種病毒威脅 韓股收黑 22:482021/07/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Delta變種病毒擴散全球，周五美國6月就業報告出爐前夕美元走強的壓力下，韓國股市1日收黑，KOSPI指數收跌14.62點或0.44％，以3282.06點作收。權值股一片慘綠，晶片巨頭三星電子和SK海力士，各跌0.74％、2.35％，LG化學跌0.59％，網路巨頭Naver跌1.08％。 Delta病毒肆虐 俄國單日病歿人數連3天創新高 陸港澳可望7月中通關 來往免檢疫 #全球 #Delta #變種病毒 #收黑 #韓股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股爆量6千億 嗅出電子族群將回歸氣息 18:012021/07/01 財經 頭條揭密》缺疫苗防不住Delta變種 一旦擴散台灣至少再封半年 03:582021/07/01 政治 變種病毒發威升高避險魅力 國際金價走揚 22:302021/07/01 財經 《韓股》韓主權基金釋利多 KOSPI仍收黑 16:322021/07/01 財經 防堵Delta病毒擴散 蘇貞昌下令落實防疫三策略 14:362021/07/01 政治 台股創新高遇賣壓 收盤跌41點 17800點得而復失 13:392021/07/01 財經 《國際金融》歐元區債息小升 歐股穩揚 17:402021/07/01 財經 莫德納能抗Delta 股價飆新高 04:102021/07/01 全球財經 屏東Delta僅揪15人 陳秀熙：恐有75人染疫 04:102021/07/01 焦點要聞 前SARS後勤指揮官：喊警戒升級的人 看不到沒飯吃的人 05:232021/07/01 健康 鄭文燦喊入境採檢 籲中央審慎思考 04:102021/07/01 焦點要聞 財經熱門新聞 美股崩盤不遠了？這指標狂飆38倍 僅次網路泡沫 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 1分鐘讀財經》內資散戶軋爆外資 融資暴增千億危險？ - 財經 下單萬海100股手抖變100張 他接營業員電話嚇壞 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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