Delta變種病毒擴散全球，周五美國6月就業報告出爐前夕美元走強的壓力下，韓國股市1日收黑，KOSPI指數收跌14.62點或0.44％，以3282.06點作收。權值股一片慘綠，晶片巨頭三星電子和SK海力士，各跌0.74％、2.35％，LG化學跌0.59％，網路巨頭Naver跌1.08％。