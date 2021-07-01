美國原油庫存下滑加上需求展望強勁，國際油價1日走高。周四倫敦布蘭特原油漲1.3％，來到每桶75.56美元；紐約西德州中級原油（WTI）漲1.3％，來到每桶74.40美元，WTI在6月漲幅超過10％，布蘭特原油漲幅逾8％，觸及2018年10月來新高。投資人靜候OPEC+的決定，看今年下半是維持或緊縮減產規模。