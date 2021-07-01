原油庫存下滑加上需求強勁 國際油價走高 22:302021/07/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國原油庫存下滑加上需求展望強勁，國際油價1日走高。周四倫敦布蘭特原油漲1.3％，來到每桶75.56美元；紐約西德州中級原油（WTI）漲1.3％，來到每桶74.40美元，WTI在6月漲幅超過10％，布蘭特原油漲幅逾8％，觸及2018年10月來新高。投資人靜候OPEC+的決定，看今年下半是維持或緊縮減產規模。 需求火熱＋庫存緊張 美汽車經銷商大抬價 美上周原油庫存大減 連六周下滑 #國際油價 #布蘭特原油 #WTI #每桶 #庫存下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 化工、航運雙引擎發揮 東鹼營運加速衝刺 17:202021/07/01 財經 價格再漲 DRAM廠旺到年底 04:102021/07/01 財經要聞 變種病毒發威升高避險魅力 國際金價走揚 22:302021/07/01 財經 《國際經濟》勞動力短缺 澳洲職缺數創新高 15:072021/07/01 財經 鋼鐵人紅通通 引領台經院5月製造業景氣燈號 11:012021/07/01 財經 《傳產》疫情影響需求 今年商辦租金上漲動能受限 10:352021/07/01 財經 《產業分析》美光看供給吃緊到明年底 南亞科展望受矚目 16:322021/07/01 財經 台新投信：美國REITs可望再登頂 短線拉回即是買點 09:422021/07/01 財經 陸中石化預估：上半年轉虧為盈 21:402021/07/01 財經 《商情》利空報告 打壓紐約棉花續跌 10:012021/07/01 財經 電動自行車開啟黃金十年 桂盟董座：已做好準備 19:432021/07/01 財經 財經熱門新聞 美股崩盤不遠了？這指標狂飆38倍 僅次網路泡沫 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 1分鐘讀財經》內資散戶軋爆外資 融資暴增千億危險？ - 財經 下單萬海100股手抖變100張 他接營業員電話嚇壞 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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