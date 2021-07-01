亞洲疫情因Delta變種病毒又見升溫，法國也被迫暫緩解封，升高黃金的避險魅力，國際金價1日走揚。周四倫敦現貨金價漲0.4％，來到每盎司1776.40美元；紐約期金漲0.4％，來到每盎司1776.50美元。SPI資產管理公司分析師伊尼斯（Stephen Innes）說，市場擔心最新非農就業數據釋放升息訊號之際，Delta變種病毒肆虐全球支撐金價。