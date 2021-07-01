變種病毒發威升高避險魅力 國際金價走揚 22:302021/07/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲疫情因Delta變種病毒又見升溫，法國也被迫暫緩解封，升高黃金的避險魅力，國際金價1日走揚。周四倫敦現貨金價漲0.4％，來到每盎司1776.40美元；紐約期金漲0.4％，來到每盎司1776.50美元。SPI資產管理公司分析師伊尼斯（Stephen Innes）說，市場擔心最新非農就業數據釋放升息訊號之際，Delta變種病毒肆虐全球支撐金價。 頭條揭密》缺疫苗防不住Delta變種 一旦擴散台灣至少再封半年 全球旅遊業損失破129兆 貧窮國更慘是這原因 #全球 #變種病毒 #避險 #國際金價 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐元區債息小升 歐股穩揚 17:402021/07/01 財經 鋼鐵人紅通通 引領台經院5月製造業景氣燈號 11:012021/07/01 財經 《基金》資金湧、產業獲利上修 美國REITs再登頂 10:012021/07/01 財經 台灣這點贏全球 俄羅斯正妹不回國打疫苗原因曝光 13:432021/07/01 生活 明起入境全面普篩 陳時中：驗出陽性一律做基因定序 14:172021/07/01 生活 《熱門族群》油價墊高 台聚家族揪二線塑化開趴 10:352021/07/01 財經 台新投信：美國REITs可望再登頂 短線拉回即是買點 09:422021/07/01 財經 《韓股》了結賣壓 韓股匯債走疲 13:082021/07/01 財經 時論廣場》開放與病毒並存的祕訣（王任賢） 18:052021/07/01 時論廣場 指揮中心終於拍板入境普篩 黃光芹：民進黨連亡羊都看不到嗎？ 15:472021/07/01 政治 江啟臣轟 疫苗政策舊思維 游盈隆酸 熊沒抓到先賣皮 04:102021/07/01 焦點要聞 財經熱門新聞 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 1分鐘讀財經》內資散戶軋爆外資 融資暴增千億危險？ - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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