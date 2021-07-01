立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，為開拓外銷市場，避免在政治上受制於中國大陸，正規劃在台灣等東亞國家成立代表處。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）昨天與62 個該國駐外機構的代表舉行會議，討論外交工作面臨的挑戰。他在演講時表示，立陶宛目標不僅是區域的民主中心，還希望擴大全世界民主和自由的空間。

為開拓外銷市場，強化經貿外交，東亞地區是立陶宛未來外交的重點。藍斯柏吉斯表示，除了在澳洲成立大使館，立陶宛還計劃在南韓、新加坡和台灣設立代表處。

藍斯柏吉斯強調，立陶宛並非反對中國，而是避免經濟上的依賴會在政治上受制於中國，影響國家安全利益，因此計劃多角經營印太地區。

FM @GLandsbergis virtually held an annual meeting w/heads of 62 🇱🇹 diplomatic representations consular posts &missions to intl organisations. He stressed the importance of the work done&evaluated #Lithuania’s diplomacy as an experienced&mature service. 🔗https://t.co/huKM8Grdt5 pic.twitter.com/1zUbDnrrEa — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) July 1 2021

立陶宛6月22日才宣布將捐贈2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，當時藍斯柏吉斯曾表示「愛好自由的人們應相互關照」。

去年10月大選後上台的立陶宛政府對台灣高度友好，正規劃今年在台北成立經貿代表處。