疫情改變生活樣態，各地紀念博物館應疫情，均暫停開放，為了民眾宅在家不會悶得發慌，台南市文化局特邀台語文學作家陳正雄介紹葉石濤文學紀念館與王育德紀念館，上述Podcast節目上線不到1個月，好評不斷，粉專也正進行「用耳朵逛博物館」贈獎活動，收聽Podcast還有機會獲得2館獨家限量文創商品！

葉石濤文學紀念館Podcast節目以《食夢之獸》為名，取自葉石濤曾經說的「作家本來猶如一隻吃夢維生的夢獸。他哪裡知道這個夢獸也需要靠麵包生活，而麵包並非終日做夢就可以得到的呀！」經歷政權遞嬗帶來語言衝擊及牢獄之災，葉石濤並未放棄文學理想，反而獻身於反映台灣土地和人民真實生活的鄉土文學，長達一甲子寫作生涯，保存小說多達150篇，光是以故鄉台南為背景就有120篇。

同樣為土地和人民奮鬥的王育德，是日本首位以研究台語取得博士學位的台灣人，受政治迫害逃亡到日本，在王育德紀念館Podcast節目《等待天光》中，除可瞭解王育德的〈家族生平〉，也能從〈臺語文運動〉與〈臺籍日本兵〉篇章，看到他即使終其一生都無法回到台灣，仍不斷為台灣文化及人民奮鬥的精神。

由陳正雄老師「獻聲」的Podcast節目，上線不到1個月，好評不斷，陳正雄更應中央通訊社邀請專訪暢談《食夢之獸》，許多粉絲也在Apple Podcast給予「五顆星」好評，敲碗想聽更多葉老故事。《等待天光》上線首周同樣來勢洶洶，隨即登上全台兩大Podcast代管平臺之一Firstory首頁，入列編輯精選。

節目同時也已上線於台南市政府文化局Youtube頻道以及各館臉書粉絲專頁，粉專也正進行「用耳朵逛博物館」贈獎活動，收聽Podcast就有機會獲得2館獨家出品的限量文創商品，歡迎聽眾踴躍參加！