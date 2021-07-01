前旅美投手曾仁和1日晚間透過臉書粉絲團宣布，自己將投入今年中職選秀，他表示，不管未來將效力於哪支球隊，自己必將全力以赴，繼續爭取更優異的成績表現。

26歲的曾仁和2019年遭小熊隊釋出，與遊騎兵簽下短約，結束合約後還曾轉戰澳洲職棒，去年整年等不到合約，加盟澳職同樣受疫情影響，年底時曾鬆口表示中職是選項之一。

今年曾仁和跟隨統一獅練球，與獅隊簽下自行培訓合約，本季在二軍出賽7場，其中4場先發，共投23.2局，拿下1勝1負，自責分率2.66。

今天在胡智為送出報名表後，曾仁和也在社群媒體上表示，已經完成中職選秀報名手續並將文件寄出，他寫道：「自從離開美職體系後，我就一直不斷努力修正自己，經歷了姿勢和訓練上的調整，現在能有自信的完成比賽，感謝國體教練們、老師們和統一球團給予全方面的指導及協助。」

曾仁和感謝一路支持他的球迷、協助及鼓勵他的每一個人，「不管我在哪裡都有你們的支持我真的很感動，不管未來將效力於哪支球隊，我必將全力以赴，繼續爭取更優異的成績表現。」

目前已有江少慶、吉力吉撈．鞏冠、陳冠宇、呂彥青，加上今天確定的胡智為及曾仁和等6名旅外球員已完成報名，今年選秀可望出現5隊在首輪都挑選具有旅外資歷的選手。