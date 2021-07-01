新北市政府昨日起開放第四波疫苗施打預約，對象為72歲以上長者及62歲以上原住民，且不限設籍於新北市，總計施打疫苗數量為10萬8千劑；截至今（1）日晚間10點，已完成預約8萬3132人，新北市研考會表示，提醒完成預約登記的市民，依接種時間地點施打，至於尚有2萬4000多劑疫苗無人預約，將依市長侯友宜裁示，依年齡往下安排接種。

新北市研考會主委林豐裕表示，自昨日下午3點後，系統皆運作順暢，約3分鐘即可完成預約程序。另有市民反應系統可輸入不實身份登記情形也請市民朋友不用擔心，預約系統有身份證識別檢核機制，後續並經民政系統檢核，確認資格，預約成功到現場接種疫苗時，現場會再確認施打資格。

至於未預約的2萬4千多劑疫苗，研考會表示，後續將依市長裁示，依年齡往下安排接種，新北市不會浪費任何一劑疫苗，只有符合資格者才能接種疫苗，

研考會表示，前新北市疫苗預約，以預約系統登記為主、民政系統登記為輔。為因應未來疫苗大規模施打的情形，新北市將做好妥善的規劃，請市民朋友安心。