向6家保險公司募資高達78％的達勝伍創投基金，介入東元經營權之爭，保險局1日證實確有此事，創投公會理事長邱德成晚間表示，保險公司出資高達七、八成的創投，投資單一公司持股超過五成，又間接介入上市公司的經營權之爭，有兩大錯誤：其一、與成立當時創投設立的營運計劃有所違背，其二、與保險資金不得介入被投資公司經營的規定背道而馳！

入股達勝伍創投的6家保險業分別為宏泰人壽、遠雄人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、中國人壽，據悉保險局已要求各公司2日向保險局說明。達勝伍創投代表人為郭冠群，為國際投資銀行高手，自花旗銀行亞太區退休後，即在台灣大肆募資成立達勝創投，達勝伍為旗下第5支創投基金，雖名為「創投」實際上操作的都是企業併購，就像這次以鈺叡公司進行菱光科技的收購。

邱德成表示，入股達勝伍創投的保險公司，依規定不能擔任達勝創投的董事，他懷疑各保險業股東此次有過被徵詢同意，「但我相信，保險公司的投資部門應該了解相關法規，不會支持利用創業投資公司去介入特定上市櫃公司的的股權之爭。」

創投公會強調，力挺金管會政策「透過創投的投資，導引保險資金支持國內新創事業的發展」，相關創投同業在進行投資決策時，千萬不要誤用政策的美意。而國發會最新訂頒「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，則是要求有意向保險公司籌募資金的私募股權基金，必需遵守保險資金運用的各項規定，包括穿透式的投資資訊揭露，並且不得介入被投資公司的經營。

邱德成指出，併購投資的確是私募股權投資的一種投資項目，「如果募資人想從事併購投資、介入經營權，在籌組基金時，就不宜向保險公司籌募資金。」