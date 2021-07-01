所得稅申報昨天截止，財政部今天公布所得稅申報初步統計，綜所稅、營所稅申報稅額共5878.6億元，其中綜所稅持平，營所稅在三因素下衝高至4521億餘元，年增52.67％。

財政部表示，促使營所稅年增逾五成的三項因素分別是：企業去年獲利回升、暫繳稅額遞延入帳和基期偏低。

財政部統計，在不計入最低稅負、未分配盈餘申報狀態下，綜所稅及營所稅結算申報稅額合計高達5878.6億元，比去年的4315.6億元大增1563億餘元，成長動能主要來自營所稅。

營所稅申報件數共99萬115件，年增3％，總自繳稅額4521.77億元，年增1559.98億元，增幅達52.67％；此外，境外電商申報營所稅件數共111件，應納稅額為12.72億元。

財政部分析，今年營所稅大幅成長主因有三，首先，去年受疫情衝擊及租稅優惠措施上路影響，稅額減少、基期偏低；其次，去年9月因疫情而未報繳的暫繳稅額，均直接併入今年自繳稅額入帳；再者，去年上市、櫃公司整體獲利年增21.58％，也有利稅收成長。

綜所稅方面，總申報件數652萬3508件，年增2.15％；稅收淨額1356.83億元，小幅年增3.02億元，增幅0.22％，表現大致持平。

至於綜所稅申報方式，今年網路申報共437萬多件，占整體申報案件比重達66.99％，比去年大幅提升5.11個百分點，使用稅額試算申報比重為32.06％，採人工、二維條碼申報比重則降至不足1％；線上申報便利性提升，有利民眾可宅在家報稅，降低群聚感染風險。

退稅方面，總計今年申報案件可退稅金額共504.57 億元，比去年減少11.85億元，減幅為2.29％。

去年（2020年）綜所稅及營所稅須於今年5、6月申報繳納，財政部表示，雖逢本土疫情升溫，但在國稅局高規格防疫，線上申報便利性因新增手機報稅、行動門號認證登入而提升下，使報稅於昨日順利完成。