高雄鳳山某大樓日前出現確診者，高市府立刻下令「封樓、清消」，這種鐵腕作風引起輿論熱議。身為高雄人的知名作家苦苓（王裕仁）今（1日）在談話性節目談起此事，更直言大家看到高雄市長陳其邁的強勢，卻沒有看到他的溫柔，說完更透露為何高雄人會對陳其邁防疫政策如此滿意的原因。

苦苓今晚在節目《新聞挖挖哇》被鄭弘儀問到，「你是高雄人，有人說陳其邁防疫很強勢，真的嗎？」他說大家看到陳其邁的強勢，但是沒有看到陳其邁的溫柔，「其實我們高雄人為什麼會那麼滿意，除了說他這樣的鐵血政策來保護我們，你知道我們在高雄打疫苗是多幸福的事嗎？」

苦苓說他前幾天帶高齡82歲的岳母去打疫苗，車子開到現場，一下車就有警察、志工引導，帶岳母到一個很大的冷氣房坐著，不久醫生過來問幾句話，接著就有人過來打針，「全部到結束15分鐘，15分鐘坐在冷氣房裡動都不動就結束了。最重要的就是說，沒有任何一個人需要去上網預約，或者去打電話，全部你在家裡通知單就寄來了。」

苦苓更大讚高市府思考周密，不僅讓老人家施打疫苗不辛苦，向他開車載岳母去打針，附近除了停車場之外，紅線、黃線全部開放停車，即使你沒有車子可以搭，只要跟里長登記，就幫你安排免費計程車接送，「在我們高雄疫苗是這樣打法的，你說大家會不會很滿意？」